Австрия не признает выборы президента РФ в аннексированом Крыму

Австрия не признает результаты президентских выборов в незаконно аннексированном Крыму. Об этом заявил президент Австрии Александр ван дер Беллен во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправная, была и есть, и это также и позиция Европейского союза. Поэтому на территории Крыма не могут происходить правомочные выборы в российский парламент или президента. И это не только моя точка зрения, это однозначно точка зрения всего австрийского правительства", - сказал ван дер Беллен.

Как сообщал УНН, представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на этой неделе заявила, что Евросоюз не признает незаконной аннексию Крыма и считает незаконным проведение там выборов президента РФ