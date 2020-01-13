Австрия раскритиковала санкции против "Северного потока-2", посол Украины на это отреагировал

Санкции США против газопровода "Северный поток-2" неприемлемы, проект не затрагивает интересы Украины. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг в интервью Die Presse, передает УНН.

"Мы отвергаем экстерриториальные действия санкций. Это недопустимо. Санкции использовали не для того проекта. "Северный поток-2" помогает диверсифицировать энергоснабжение. Гарантируется, что "Северный поток-2" не затрагивает интересы Украины", - сказал глава австрийского МИДа.

С его словами не согласился посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Уважаемый господин министр, со всем уважением, "Северный поток-2" влияет "на интересы Украины примерно так, как петля влияет на дыхание. Ставить сейчас существование украинской трубы в зависимость от российской доброй воли - плохая идея. Этой доброй воли нет", - написал у себя в Facebook дипломат.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на свертывание работ.

Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, что прокладывает трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала судна, задействованные в проекте.