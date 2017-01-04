Австрия выделяет EUR2 млн на гумпомощь жителям Донбасса - глава ОБСЕ

Австрия выделяет для жителей востока Украины дополнительные 2 миллиона евро гуманитарной помощи.

Об этом написал новый председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter.

"Австрия выделяет дополнительные 2 млн евро для оказания гуманитарной помощи населению восточной части Украины", - написал он.

По словам министра, он посетил станцию по фильтрации воды в Мариуполе, которая "обеспечивает чистой водой более 400 тыс. людей в Мариуполе благодаря поддержке ICRC".

Также Курц написал, что благотворительная организация Caritas Osterreich планирует обеспечить медицинское обслуживание и охрану здоровья 1200 жителям восточной части Украины.

Как сообщал Укринформ, со вчерашнего дня министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который в этом году является председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), находятся на Донбассе.