Автокефалія для України: Порошенко розповів, до яких дій вдався Путін

Рішення Константинополя і Вселенського патріархату про надання автокефалії Українській православній церкві обговорювалось на раді національної безпеки Росії, яким особисто керував Володимир Путін.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко на молебені за Україну та автокефальну церкву, що проходить на Софійській площі у Києві.

Питання Томосу і автокефалії виходить далеко за межі церковного життя. Це питання нашої незалежності, національної безпеки і державності. Це питання всієї світової геополітики. І якщо це не так, то чому тоді рішення Вселенського патріарха позавчора обговорювалося на Раді безпеки Російської Федерації під головуванням Путіна?

- сказав глава держави.

Президент порівняв обговорення питання надання Україні автокефалії на Радбезі РФ з російською казкою: "Кащей точно знає, де та голка, в якому яйці, в якій скрині і під яким дубом".

Окрім того, Порошенко наголосив, що "реакція Москви на дії Києва і Фанару свідчить про те, що ми на правильному шляху".

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення, Томос про автокефалію буде наданий Українській православній церкві. Для отримання Томосу треба зробити ще деякі кроки.

11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. У РПЦ досить очікувано на це відреагували. За словами представників російської церкви, це є "легалізацією розколу" та матиме "сумні наслідки".

Також представники Російської православної церкви неодноразово лякали, що надання Томосу Україні супроводжуватиметься кровопролиттям і насильницьким відбиранням їхніх храмів.

За словами очільника УПЦ КП Філарета, Єдину помісну церкву в Україні буде створено до кінця 2018 року, а ті церкви, які не долучаться до неї, повинні будуть називатися "Російська православна церква в Україні".