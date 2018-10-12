Автокефалия для Украины: Аваков обратился с предупреждением к "горячим головам"

Политическим деятелям следует воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в связи с началом процесса предоставления автокефалии УПЦ

С таким заявлением выступил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает "ДС".

"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражды, будет действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех "горячих голов", - заявил Аваков.

Напомним, 11 октября Вселенский патриархат принял решение, касающееся предоставления автокефалии Украинской православной церкви. В частности, Священный Синод подтвердил "уже принятое решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины".

Кроме того, Синод снял анафему с глав УПЦ КП и УАЦ Филарета (Денисенко) и Макария (Малетича) соответственно.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет прогнозирует проведение в ближайшее время объединительного собора для получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Все о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви читайте здесь.

