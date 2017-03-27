Азаров о запрете въезда в "ДНР": "Я туда не собирался ехать"

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров, сбежавший в Россию, отреагировал на заявление главаря "ДНР" о введении в отношении него санкций.

Николай Азаров заявил, что он никуда не просился и не собирался, и был удивлен заявлением главаря самопровозглашенной "ДНР". Об этом передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".

По словам Азарова, у него не было намерений посещать оккупированную территорию Донецкой области. Кроме того, бывший премьер был возмущен, что его считают предателем. Он заявил, что таковым не является и никого не предавал.

Азаров добавил, он не знает, что по данному вопросу думает экс-глава Украины Виктор Янукович, который сейчас находится в России.

К слову, в СМИ ходят упорные слухи о том, что Кремль собирается назначить беглых Николая Азарова и Виктора Януковича новыми "главами" самопровозглашенных "республик".

Напомним, "Диалог.UA" писал: главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что не пустит на территорию "республики" бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников, в том числе Николая Азарова.

Dialog.uahttp://www.dialog.ua/news/114720_1490611662