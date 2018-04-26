Азаров планирует вернуться в Украину

Бывший премьер-министр Николай Азаров заявляет о намерении вернуться в Украину. Об этом 26 апреля он сказал на пресс-конференции в Москве.

При этом он не уточнил, когда планирует это сделать.

"С удовольствие вернусь в Украину и буду жить на те сохранения, которые у меня еще есть... Я знаю, агрессивный режим сейчас в Украине, но я вернусь", - сказал Азаров.

Экс-премьер также сообщил, что проживает в России на сбережения, которые у него остались.

После убийств активистов на Майдане в феврале 2014 году на то время бывший премьер-министр Николай Азаров покинул территорию Украины. По последним данным, он находится в России.

В 2015 году в России Николай Азаров объявил о создании "комитета спасения Украины". Как тогда рассказал Азаров, комитет намерен требовать досрочных президентских, парламентских и местных выборов.

В Украине в отношении Азарова расследуется ряд уголовных производств.