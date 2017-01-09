Азаров рассказал подробности создания "правительства в изгнании"

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о плане создания "правительства в изгнании".

Об этом он сообщил изданию "Известия".

"Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть на самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия", - заявил Азаров.

Также он сообщил, что планирует обратиться в международные суды относительно признания факта государственного переворота в Украине.

Напомним, Дорогомиловський районный суд Москвы удовлетворил иск экс- депутата Верховной Рады Владимира Олийныка, который просил признать события в Украине в 2014 году государственным переворотом.

15 декабря, в Дорогомиловському районном суде Москвы стартовал процесс по признанию событий в Украине 2014 года государственным переворотом.

Соответствующий иск в суд подал бывший депутат Верховной Рады от "Партии регионов" Владимир Олейник. Решение Генпрокуратуры Украины об отказе возбуждать соответствующее уголовное дело он назвал "свидетельством узурпации власти".