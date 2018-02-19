Азербайджан, Турция и Украина создают трехсторонний формат сотрудничества

Азербайджан, Турция и Украина проведут 6 марта в Баку политические консультации, заявил азербайджанский посол в Киеве Азер Худиев.

"В этой связи Азербайджан посетят замминистра иностранных дел Турции и Украины Умид Ялчин и Василий Боднар", - сказал А.Худиев азербайджанскому государственному информагентству "Азертадж".

А.Худиев отметил, что консультации связаны с созданием нового трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Украина.

"В ходе консультаций будут рассмотрены вопросы политического, экономического, энергетического и гуманитарного сотрудничества, обсуждены перспективы их развития, а также взаимодействие в рамках международных организаций", - сказал дипломат.

Посол отметил, что стороны также обсудят вопросы грузоперевозок в рамках нового формата сотрудничества, а также вопросы поставок энергоресурсов через бассейны Каспийского и Черного морей.