Білецький звернувся до СБУ та Мін'юсту з вимогою розслідувати діяльність ОПЗЖ

"Національний Корпус" вимагає від Мін'юсту звернутися з позовом до суду по факту вчинення партією "Опозиційна платформа - За життя" державної зради та вимагає від СБУ розпочати провадження проти очільників цієї політсили.

Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький особисто звернувся до голови СБУ Івана Баканова та міністра юстиції України Дениса Малюськи з вимогою відреагувати на діяльність ОПЗЖ, яка, на його думку, загрожує територіальній цілісності України, повідомляє сайт "Національного корпусу".

"Ми, Національний Корпус, вже подали відповідну заяву в СБУ з вимогою розпочати провадження проти очільників ОПЗЖ та до Мін'юсту з позовом до суду по факту вчинення партією державної зради", - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня "Нацкорпус" влаштував акцію під офісом глави партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука на вулиці Велика Васильківська, 23-б, у Києві закидали петардами і димовими шашками.

Поліція відкрила кримінальне провадження через скоєння хуліганських дій під час мітингу під офісом ОПЗЖ в центрі Києва 23 травня. Правоохоронці доставили 17 осіб до Печерського управління поліції, де встановлюють їхні анкетні дані та беруть пояснення.

У партії "Опозиційна платформа - За життя" заявили, що під час акції 23 травня під їхнім офісом у Києві є потерпілий - це співробітник служби безпеки партії, який госпіталізований "швидкою допомогою" після удару в скроню.