Білий дім підтвердив право України на вступ до НАТО

США вважають, що право України визначати свої перспективи щодо членства в НАТО, а також рішення країн Альянсу про його розширення, відповідають основам європейської безпеки.

Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Бачення президента й адміністрації (США – ред.) полягає в тому, що право суверенних держав обирати шляхи партнерства та союзництва в альянсах є ключовим принципом європейської безпеки», - сказала Псакі.

Вона нагадала, що Сполучені Штати заявляли про це й раніше, і така позиція залишається незмінною.

«Ми підтримуємо прагнення країн приєднуватися до НАТО й виконувати конкретні вимоги. Стосовно відносин НАТО з Україною, це питання мають визначати тільки Україна і 30 союзників по Альянсу», - зазначила речниця Білого дому.

МЗС РФ 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані «гарантії безпеки», яких Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону. В одному з пунктів РФ пропонує країнам Альянсу взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

Крім того, Росія запропонувала США відмовитися «від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії».