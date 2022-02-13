Білий дім повідомив про результати телефонної розмови Байдена і Зеленського

Сьогодні відбулась телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським, під час якої американський лідер запевнив - США зреагують на будь-яку агресію Кремля щодо України.

Про це йдеться у пресслужбі Білого дому.

Під час розмови Джо Байден укотре запевнив Володимира Зеленського, що Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

Окрім цього, очільник США зазначив, що Вашингтон зі своїми союзниками та партнерами готові швидко та рішуче зреагувати на будь-яку подальшу російську агресію у бік України.

Президенти США та України погоджуються, що потрібно продовжувати дипломатичні кроки для стримування агресії Росії, яка зосередила війська біля українського кордону.

Напередодні президент США Джо Байден і російський президент Володимир Путін обговорили безпекову ситуацію у Європі та нарощування військ РФ на кордонах України.

Раніше повідомлялось, що у США та їхніх союзників є нові розвідувальні дані, завдяки яким вони припускають, що Росія може почати атаку на Україну ще до завершення Олімпіади-2022.

Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголосив громадянам США, які перебувають в Україні, що їм варто виїхати через загрозу російського вторгнення.