Білий дім відреагував на пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки"

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів про так звані "гарантії безпеки", але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

Про це повідомляє Reuters.

Росія заявила в четвер, що готова надіслати свого учасника "у будь-який момент", щоб почати переговори зі Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки, яких домагається Москва.

"Без наших європейських союзників і партнерів не буде переговорів про європейську безпеку", - сказала Псакі.

Також вона додала, що Сполучені Штати не підуть на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику, вільні від зовнішнього втручання.

Псакі зазначила, що Сполучені Штати співпрацюють з Росією протягом десятиліть і не бачать причин, чому не можуть зробити це в майбутньому, щоб зменшити нестабільність, але повторила, що це буде зроблено у партнерстві з європейськими союзниками.

Нагадаємо, як писав "Вголос", Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало свої пропозиції НАТО щодо так званих гарантій безпеки. Серед іншого там міститься вимога відмовити Україні в перспективі вступу до альянсу.

Вголос

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