Білорусь поки що офіційно не підтвердила згоду передати Україні членів "ПВК Вагнера" - Кулеба

Офіційні особи Білорусі поки що не підтвердили свою згоду передати Україні членів "Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера", які брали участь у бойових діях на боці бойовиків на Донбасі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Розмова вчора між двома президентами була дуже конструктивною, з обох сторін надано відповідні розпорядження правоохоронним органам, але про те, що Білорусь вже офіційно погодилася передати цих людей Україні, ми офіційної комунікації не отримували. На цей момент вона існує з джерела в ЗМІ... ", - сказав Кулеба в четвер на брифінгу.

Як повідомлялося, співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали 29 серпня вночі біля Мінська 32 бойовиків іноземної "Приватної військової компанії Вагнера", ще одну людину було затримано на півдні країни.

30 липня Служба безпеки України заявила, що ініціюватиме питання екстрадиції затриманих, оскільки багато хто з них брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні противника. 31 липня МЗС Білорусі передало Києву список затриманих.

Офіс генпрокурора повідомив, що 28 особам, із яких дев'ятеро громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України). Як пояснили агентству в Офісі генпрокурора, Україна проситиме про видачу 28 затриманих, яким висунуто підозри.

"Отже, українська сторона висловила намір вимагати видачі цих осіб Україні для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі", - додали в Офісі генпрокурора.

5 серпня президент України Володимир Зеленський детально обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенком питання, пов'язані із затриманням на території Білорусі бійців "ПВК Вагнера".

Під час телефонної розмови Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання. "Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", - сказав він.

Як повідомляє прес-служба президента України, глави держав відзначили важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів України та Білорусі, зокрема в контексті передачі Україні осіб, підозрюваних у терористичній діяльності на території нашої держави.