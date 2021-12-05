Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордонів, і вручила ноту протесту військовому аташе

Міноборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту через нібито порушення держкордону Білорусі в повітряному просторі.

Відомство повідомляє, що приводом став український військовий гелікоптер Мі- 8, який 4 грудня пролітав у районі пункту пропуску Нова Рудня та, як стверджує держкомітет Білорусі, "залетів на глибину до 1 кілометра на територію Білорусі".

Білоруська сторона стверджує, що подібні порушення почастішали, у зв'язку з чим військовому аташе і вручили ноту протесту.

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"Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань як по лінії міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно", - повідомили в Міноборони.

"Були наведені факти, що свідчать про ухилення Україною від виконання зобов'язань у рамках регіональних заходів довіри і безпеки, а також проведення на тлі обвинувачувальної щодо Республіки Білорусь риторики низки навчань поблизу білоруського державного кордону підрозділами збройних сил України", - додали у відомстві.

На думку білоруської сторони, ці факти можуть свідчити про можливість потенційної небезпеки для Білорусі на південному напрямку.

Однак ще ввечері 4 грудня Державна прикордонна служба України заперечила обвинувачення у порушенні повітряних кордонів Білорусі вертольотом Мі-8.

З 23 листопада у всіх прикордонних областях України відбувається операція "Полісся", яку проводять на випадок потенційної спроби масового нелегального перетину з боку Білорусі.

За словами прикордонників, вони "неодноразово" наголошували на тому, що в рамках проведення цієї операції, активно використовується як авіація, так і безпілотники.

І під час таких польотів, додає Держприкордонна служба, порушень кордонів не було.

Україна змушена терміново посилювати охорону через мігрантську кризу на білорусько-польському кордоні. Протяжність кордону України та Білорусі складає понад тисячу кілометрів.

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