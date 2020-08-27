Білоруси, які потребують додаткового захисту, можуть отримати її в Україні - Шмигаль

Громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути в пункти пропуску на кордоні та повідомити про це нашим прикордонникам, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

Він нагадав, що вчора уряд вирішив тимчасово обмежити в'їзд деяким категоріям іноземців в Україну з 29 серпня по 28 вересня, щоб запобігти швидке поширення коронавируса,

"Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути в пункти пропуску на кордоні та повідомити про це нашим прикордонникам. Крім осіб, що потребують захисту, на територію України зможуть в'їхати також іноземці, які тут навчаються або проходять військову службу, мають посвідку на постійне і тимчасове проживання в Україні, які знаходяться тут транзитом, дипломати і консули ", - написав глава уряду.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів обмежив в'їзд іноземців в Україну з 29 серпня до 28 вересня. Таке рішення уряд прийняв під час засідання 26 серпня. Однак деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.