Білоруський народ належить до європейської сім'ї народів - Кулеба

Напередодні Білорусь вирішила вийти з ініціативи ЄС "Східне партнерство".

Білорусь - це Європа, заявили в МЗС / фото УНІАН. В'ячеслав Ратинський

Україна продовжить підтримувати білоруський народ, попри всі помилки режиму Олександра Лукашенка.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи рішення Мінська вийти з ініціативи ЄС "Східне партнерство".

"Можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім'ї народів. Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка", - написав Кулеба у Twitter.

Крім цього, МЗС відкликало постійного представника Білорусі при ЄС для консультацій і рекомендувало постійному представникові ЄС у Мінську виїхати для консультацій до Брюсселю.