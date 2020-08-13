Більшість українців на виборах Президента підтримали б Зеленського

Більшість українців проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського на виборах Президента, якби голосування відбулося найближчої неділі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження Центру "Социс" і Центру Разумкова.

Якби вибори Президента відбувалися наступної неділі, 25,6% українців проголосували б за Володимира Зеленського.

Петра Порошенка підтримали б 13,7% респондентів,

Юрія Бойка - 12%,

Юлію Тимошенко - 6,8%.

При цьому 23,4% опитаних не брали б участі у голосуванні або не визначилися.

Якби другий тур президентських виборів проводився зараз і до нього б потрапили так само Володимир Зеленський і Петро Порошенко, то за Зеленського віддали би свої голоси 44,3% опитаних, а за Порошенка - 20,4%.

При цьому 25% українців не брали б участі в голосуванні, а 10,3% відмовилися відповідати.

Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводилося Центром "Социс" та Центром Разумкова 21-28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України загалом без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.