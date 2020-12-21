Більшість українців вважають Зеленського невдахою року - опитування

Найбільше українців назвали політиком року президента Володимира Зеленського, таких громадян виявилося 14,5%, йдеться в результатах опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Водночас 28% опитаних зазначили, що вважають Зеленського невдахою року.

П'ятого президента Петра Порошенка політиком року назвали 9,2% громадян, а невдахою року - 13,8%. Віктора Медведчука, який має проросійську позицію, політиком року вважають 6,9% респондентів, а невдахою року - 2,5%.

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко став політиком року для 5,4% громадян, а невдахою року - для 1,3% опитаних. Лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко політиком року назвали також 5,4% опитаних, а протилежної думки про неї - 2,3% громадян.

Водночас міського голову Києва Віталія Кличка політиком року вважають 2,6% громадян, а невдахою року - 2,7% українців. Мера Львова Андрія Садового політиком року назвали 2,6% респондентів, невдахою року - 0,4%.

При цьому для 2,3% опитаних політиком року став голова Верховної Ради Дмитро Разумков. А невдахою року його вважають 0,2% українців.

Нещодавно померлого Геннадія Кернеса назвали політиком року 1,9% громадян, а протилежну думку висловили - 1,2% українців.

Дослідження провели Демініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 5 по 13 грудня у всіх регіонах України, окрім окупованих територій Криму та Донбасу. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face.

Всього провели 2004 інтерв'ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.