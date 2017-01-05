Байден намеревается посетить Украину

В четверг, 5 января, стало известно, что вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует прибыть с официальным визитом в Украину 15 января, передают "Украинские новости" со ссылкой на информатора в дипломатических кругах.

"Ориентировочная дата визита Байдена в Киев - 15 января", - сообщил собеседник.

Более детальной информации о запланированном визите вице-президента США на данный момент нет.

Немногим ранее, 19 декабря, президент Украины Петр Порошенко и Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого обсуждалась ситуация в восточной части Украины, а именно, вооруженная атака вблизи Светлодарской дуги. Помимо этого поднимались вопросы о сотрудничестве украинской стороны с Международным валютным фондом.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 28 декабря, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что ведется подготовка к встрече Петра Порошенко и новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая может состояться в феврала этого года.