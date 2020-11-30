Байден назвав кандидатів на головні посади в економічному блоці уряду США

Кандидат у президенти США Джо Байден оголосив кандидатів на посади керівників центральних органів виконавчої влади економіко-фінансового блоку в уряді. Про це повідомляють на сайті перехідної адміністрації Байдена - Гарріс.

Зокрема, кандидаткою на посаду міністра фінансів є Джанет Єллен, яка в разі затвердження Сенатом стане першою жінкою в історії країни, яка очолить Мінфін. До цього вона була першою жінкою на посаді глави Федеральної резервної системи США. Її заступником може стати перший темношкірий на цій посаді Воллі Адеємі - президент Фонду Барака і Мішель Обами.

Виконавча директорка аналітичного центру Center for American Progress Ніра Танден претендує на посаду директора адміністративно-бюджетного управління. Вона стане першою американкою південно-азіатського походження на цій посаді.

На посаду глави групи економічних радників Байден має намір призначити Сесилію Роуз, яка наразі очолює Школу міжнародних відносин у Прінстонському університеті.

До ради економічних консультантів Байден запропонував Джареда Бернштейна, який був головним економістом і радником з економіки Байдена на посаді віцепрезидента, і Гізер Буші - вона президентка некомерційного аналітичного центру "Вашингтонський центр справедливого зростання", що займається просуванням політики, яка сприяє економічному зростанню і скороченню економічної нерівності.

У США 3 листопада 2020 року відбувалося основне голосування на виборах президента. На посаду претендувало понад 10 кандидатів, головними конкурентами стали нинішній глава Білого дому республіканець Дональд Трамп і демократ Байден. Явка на цих виборах стала рекордною за 120 років - у них узяло участь майже 160 млн американців.

У США двоступенева система виборів. Після всенародного голосування відбудеться голосування колегії вибірників від кожного з 50 штатів та округу Колумбія (кількість вибірників у кожному штаті залежить від чисельності населення). У більшості штатів кандидат, який здобув більшість голосів виборців, одержить усі голоси вибірників. За даними CNN, ABC News і Fox News, Байден заручився підтримкою 306 членів колегії вибірників. Трамп, за прогнозом телеканалів, має підтримку 232 вибірників. Для перемоги необхідно набрати не менше ніж 270 голосів. Голосування колегії вибірників відбудеться 14 грудня.

Байден уже оголосив, що буде наступним президентом США, із перемогою його привітали деякі світові лідери, зокрема президент України Володимир Зеленський.

Трамп відмовляється визнати поразку і гальмує процес передання влади, але 13 листопада припустив, що в Білому домі буде працювати інша адміністрація, а 24-го стало відомо, що адміністрація Трампа заявила про готовність передати владу Байдену.

Офіційно переможця виборів має оголосити голова Сенату США на засіданні 6 січня 2021 року. 20 січня обраного главу держави мають привести до присяги.