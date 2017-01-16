Байден призвал украинцев бороться с коррупцией: это вопрос национальной безопасности

Вице-президент США Джо Байден призвал украинцев активизировать борьбу с коррупцией в стране, поскольку Россия использует коррупцию как инструмент внешнеполитического давления на Украину.

"Я решительно призываю народ Украины: продолжайте демонстрировать свою преданность верховенству права, продолжайте борьбу с коррупцией, настаивайте на прозрачности, расследуйте и преследуйте в судебном порядке чиновников, которые разбазаривают государственные деньги для своего обогащения", - сказал он после встречи с президентом Украины Петром Порошенко 16 января в Киеве.

По его словам, Россия в течение последних примерно десяти лет "использует другое оружие внешней политики - коррупцию - как инструмент против Украины, чтобы Украина оставалась уязвимой и зависимой".

"Поэтому внедряйте реформы, чтобы искоренить коррупцию", - отметил Байден.

При этом вице-президент США заявил, что эти вопросы являются ключевыми для самосохранения Украинского государства. "Это крайне важный вопрос национальной безопасности, а не просто вопрос хорошего управления", - добавил Байден.

Вице-президент США находится с однодневным визитом в Украину. Ранее он встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Вице-президент США Джозеф Байден завершает свое пребывание на посту 20 января, когда присягу президента США примет Дональд Трамп.

В команде 44-го президента США Барака Обамы Байден координирует сотрудничество с Украиной. Он регулярно в телефонном режиме обсуждает с президентом Украины Петром Порошенко состояние выполнения минских договоренностей, санкции, введенные Западом против России из-за ее действий в Украине, экономические и политические реформы в Украине.