Байден відвідає Україну, але не в цьому році - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що президент США Джозеф Байден відвідає Україну, але не в поточному році.

"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цього візиту не буде в цьому році, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", - сказав Кулеба в Подробицях тижня на телеканалі Інтер ввечері в неділю, 5 вересня.

Міністр підкреслив, що поки сторони будуть зосереджені на виконанні домовленостей, які були досягнуті під час візиту президента України Володимира Зеленського в США.

Раніше Кулеба повідомляв, що українські дипломати працюють над підготовкою візиту президента Сполучених Штатів Джозефа Баідена в Україну.

Востаннє Байден відвідував Україну в січні 2017 року на посаді віцепрезидента США. В ході свого візиту він взяв участь у двосторонніх зустрічах з п'ятим президентом України Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом, який в той час очолював уряд.

31 серпня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом в США. 1 вересня він провів переговори з Джо Байденом в Білому домі.