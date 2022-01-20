Байден застеріг РФ від вторгнення в Україну

Сполучені Штати із союзниками готові вжити "жорстких заходів" у відповідь на можливе вторгнення Росії в Україну. Про це під час пресконференції 19 січня заявив президент США Джо Байден.

Брифінг транслювали на YouTube-каналі Білого дому.

"Якщо [росіяни] зроблять те, що вони здатні зробити, – це стане катастрофою для Росії. Наші союзники та партнери готові вжити жорстких заходів, які завдадуть значної шкоди Росії та російській економіці", – сказав американський президент.

Він додав, що Росія "ніколи не стикалася із санкціями, які США пообіцяли ввести".



Одразу після анексії Криму 2014 року Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку і російською армією й підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, – з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, попри факти й докази, які надає Україна.

У березні 2021 року Росія почала стягувати війська до українського кордону та до окупованого Криму. 13 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу сказав, що за три тижні РФ перекинула до західних кордонів дві армії та три з'єднання повітряно-десантних військ, їх усі залучено до навчань, які завершаться протягом 14 днів. 22 квітня він заявив, що поставленої мети досягнуто і що з 23 квітня війська починають повертатися до пунктів постійної дислокації.

Наприкінці жовтня американські ЗМІ повідомили, що Росія знову збільшує чисельність військ біля кордонів з Україною.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомляв 22 грудня, що у 200-кілометровій зоні від кордону країни перебуває 122 тис. російських військових.

США та НАТО неодноразово закликали Росію до деескалації напруженості.

23 грудня на щорічній пресконференції Путін, відповідаючи на запитання, чи Росія нападатиме на Україну, сказав, що дії Москви "залежатимуть не від перебігу переговорів [щодо просування НАТО на схід], а від безумовного підтримання безпеки Росії сьогодні й на історичну перспективу".

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю Financial Times, яке вийшло 15 січня, заявила, що США мають низку сценаріїв на випадок вторгнення РФ до України. Серед можливих санкцій називали від’єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. Про намір запровадити "масштабні санкції" проти Росії в разі вторгнення в Україну заявляла також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.