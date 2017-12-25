Байден заявил, что советовал Януковичу бежать в 2014

Бывший вице-президент США Джо Байден в феврале 2014 года во время телефонного разговора сказал экс-президенту Украины Виктору Януковичу, что его покровители из Кремля уже не помогут, и ему следует отозвать своих боевиков. А уже на следующий день Янукович сбежал из Украины, говорится в опубликованных мемуарах Байдена.

В частности, указано, что бывший вице-президент в очередной раз позвонил Януковичу в то время, когда снайперы уже начали убивать людей на Майдане.

"Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, через три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отозвать своих боевиков, и он ушел", - пишет американский политик.

По словам Байдена, он заявил тогда, что "Янукович потерял доверие украинского народа и история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей".

"Униженный Янукович сбежал из Украины на следующий день - благодаря мужеству и решимости протестующих, - и контроль над правительством временно оказался в руках молодого патриота на имя Арсений Яценюка", - вспомнил Байден.

Стоит заметить, что экс-премьер-министру Украины и действующему президенту Петру Порошенко посвящена большая часть мемуаров Байдена.

Напомним, ранее сообщалось, что Швейцария на год продолжила замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича.