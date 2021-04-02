Байден і Зеленський провели телефонну розмову.

Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

Про це пише "Ліга" з посиланням на джерела в Офісі президента.

За даними ЗМІ, наразі в президентському офісі готують заяву щодо цього.

Кореспондентка Politico в Білому домі Наташа Бертранд у Twitter повідомила, що, за її даними, розмова тривала 30-40 хвилин. За її словами, Байден підтвердив зобов'язання США перед Україною, президенти говорили про нарощування російський військ та зусилля Зеленського у боротьбі з корупцією.

На сайті Білого дому з'явилися деталі розмови.

"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечує справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в регіоні", - зазначається у повідомленні.

Президент Зеленський у Twitter заявив, що був радий поговорити з Байденом.

"Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Flag of Ukraine, збільшити прозорість та досягти миру.

Американське партнерство має вирішальне значення для українців", - написав він.

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