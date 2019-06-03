Баканов: Одна из основных задач СБУ - остановить давление на бизнес

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов заявил, сейчас одна из главных задач СБУ - остановить давление на бизнес. Об этом он заявил во время брифинга, который транслировал "112 Украина".

"Конечно, основная тоже задача СБУ... это давление, в принципе, на бизнес. То есть, люди, крышующие теневой бизнес, в принципе, иногда забываются и переходят к крышеванию и давлению на обычный белый бизнес. Понятно, что мы должны реагировать на такие факты и действовать быстро и эффективно. Для того, чтобы не крышевать никакой бизнес и не оказывать на него давления в принципе, не нужно изменять никаких законов, нужно просто действовать в соответствии с теми законами, которые есть", - заявил Баканов.

В этой связи Баканов обратился к журналистам и общественности с просьбой о том, если кто-то имеет материалы давления на бизнес - обращаться в правоохранительные органы.

Также Баканов отметил, что президент Зеленский требует от него за 2 недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой.

Напомним, что президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ 22 мая.

Иван Баканов работал руководителем ТОВ "Квартал 95". Также он возглавлял партию "Слуга народа" с 2017 года.