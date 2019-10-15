Баканов подал Зеленскому проект нового закона о СБУ

Глава Службы безопасности Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, проект также был передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальному институту стратегических исследований.

Приоритетными направлениями реформирования СБУ являются: отказ от несвойственных специальным государственным органам функций; расширение контрразведывательного вектора работы; внедрение гибкой структуры; оптимизация кадрового состава; демилитаризация; повышение уровня социального обеспечения сотрудников; минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности; совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами; совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

Концепт новой визии закона "О Службе безопасности Украины" был презентован членам профильных парламентских комитетов, послам "Большой семерки" и руководителям представительства ЕС в Украине. С проектом также ознакомился руководство Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).

Коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ.