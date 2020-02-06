Баканов призвал телеканал 1+1 не спекулировать на прослушке Гончарука

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал представителей телеканала "1 + 1" не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщает пресс-центр СБУ.

По мнению главы СБУ, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины по этому резонансному делу и всесторонне содействовать расследованию.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1 + 1" или притеснения свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннее расследование уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - заявил Баканов.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились по министров, представителей государственной власти и УГО. Баканов добавил, что отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

Напомним, в интернете опубликовали аудиозапись, на которой премьер-министр Алексей Гончарук якобы утверждает, что у Президента Владимира Зеленского примитивное представление об экономике.

В подписи к аудиозаписи на Youtube указано: "История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому". Сам канал создан сегодня, 15 января.

На аудио голоса, приписываемые Гончаруку, Рожковой и Маркаровой, рассуждают о том как обосновать Зеленскому укрепление гривни. Они говорят на русском языке и голос, приписываемый Гончаруку сказал, что у Президента примитивное представление об экономике.