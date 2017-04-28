Банк "Финансовый партнер" намерен уйти с рынка.

Собрание акционеров банка "Финансовый партнер" в июне рассмотрит вопрос ухода с рынка.

Банк "Финансовый партнер" намерен прекратить банковскую деятельность. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Этот вопрос включен в повестку дня собрания акционеров банка 7 июня.

"Финансовый партнер" планирует уйти с банковского рынка без прекращения деятельности юридического лица.

К середине июня все банки должны увеличить уставной капитал до 200 млн грн, а в настоящее время уставной капитал банка "Финансовый партнер" составляет 125 млн грн, сообщает "Финансовый клуб".

По информации Национального банка, основным акционером "Финансового парнтера" является бизнесмен Артем Янковский.