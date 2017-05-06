Бариев: Россия игнорирует международное право, отказываясь выполнять решение Совета Европы по Крыму

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев считает, что отказ России выполнять решение Совета Европы по Крыму дает Украине преимущество на международной арене и показывает, что эта страна игнорирует международное право. Об этом Бариев 5 мая рассказал Крым.Реалии, комментируя заявление российского МИД.

"Решение Комитета министров близко к обязательному характеру. В связи с этим, я думаю, что Совет Европы не будет предпринимать каких-либо мер, чтобы Россия вышла из Совета Европы полностью - все равно будут заинтересованы в диалоге. С другой стороны, подобные действия России дают нам дополнительные возможности для того, чтобы мы показывали всему международному сообществу, что Россия игнорирует международное право", - считает Бариев.

По его словам, Киеву нужно проводить активную работу по фиксированию действий России, и на основании этого показывать на международном уровне "хулиганскую позицию России" в этих вопросах.

"На мой взгляд, это будет способствовать большему багажу для нас, для того, чтобы мы инициировали продолжение санкций для России. Не только продление, но и усиление", - подчеркнул Бариев.

5 мая Министерство иностранных дел России обнародовало официальную реакцию на решение Комитета министров Совета Европы по аннексированном Крыму и Севастополю и отказалось выполнять данное решение.

Руководящий орган Совета Европы - Комитет министров - накануне в среду, 3 мая, в Страсбурге принял решение по ситуации в Крыму. К России выдвинули ряд требований. В частности, отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, разрешить его лидерам въезд в аннексированный Крым, прекратить нарушения прав человека и притеснения национальных меньшинств и обеспечить допуск правозащитных механизмов Совета Европы на полуостров.