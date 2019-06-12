"Батькивщина" представила первых 50 кандидатов в Раду

Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко обнародовало первые 50 фамилий в списке партии для участия в досрочных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Список опубликован на сайте политсилы.
- Юлия Тимошенко - глава партии "Батькивщина", депутат парламента, экс-премьер-министр Украины
- Сергей Тарута - депутат Верховной рады, экс-глава Донецкой областной государственной администрации
- Валентин Наливайченко - экс-глава Службы безопасности Украины;
- Сергей Соболев - депутат Верховной рады
- Елена Кондратюк - депутат Верховной рады, секретарь комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики
- Иван Кириленко - первый заместитель фракции "Батькивщина", депутат Рады
- Андрей Кожемякин - бывший нардеп генерал-лейтенант
- Григорий Немыря - депутат Рады
- Сергей Власенко - председатель Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ
- Валерий Дубиль - депутат Рады
В предвыборный список Батькивщины также вошли:
- Абдуллин Александр
- Крулько Иван
- Лабунская Анжелика
- Бондарев Константин
- Цимбалюк Михаил
- Данилов Виталий
- Белькова Ольга
- Кучеренко Алексей
- Николаенко Андрей
- Волынец Михаил
- Пузийчук Андрей
- Шкрум Алена
- Кабаченко
- Ивченко Вадим
- Евтушок Сергей
- Соколов Михаил
- Лукашук Богдан
- Ливинский Михаил
- Черноиваненко Александр
- Лубкивский Маркиян
- Митрофанский Сергей
- Рябчин Алексей
- Гладий Василий
- Куюмчан Мгер
- Тихонов Николай
- Бондарук Валерий
- Кужель Александра
- Радковский Олег
- Тренкин Юрий
- Курах Иван Ильич
- Веригина Ирина
- Слипченко Николай
- Гогунская Екатерина
- Олейник Виктор
- Подгорный Сергей
- Шустик Елена
- Боднар-Петровская Ольга
- Павловский Андрей
- Томич Иван
- Приходько Екатерина
Напомним, 10 июня на съезде партия "Батькивщина" представила первую пятерку из списка кандидатов на внеочередных выборах в Верховную раду. Тогда Тимошенко заявила, что после выборов готова к коалиции со "Слугой народа".
Отметим, сегодня был обнародован свежий рейтинг партий перед выборами. По данным опроса, в Верховную раду проходят пять партий. Партию Владимира Зеленского "Слуга народа" готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Партия "Оппозиционная платформа" может получить 10,4% голосов, "Европейская солидарность" - 7,9%, "Батькивщина" - 7,5%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 6,4%, что несколько выше, чем на начало июня (5,6%) однако в пределах погрешности.
Ранее сообщалось, что в составе "Батькивщины" на выборы пойдет партия "Основа" Сергея Таруты. Он заявлял, что речь идет об объединении "идеологических платформ" партий в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Кроме того, политсилы будут координировать и согласовывать свои действия при формировании совместной команды в общенациональном и мажоритарных округах.