"Батькивщина" представила первых 50 кандидатов в Раду

Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко обнародовало первые 50 фамилий в списке партии для участия в досрочных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Список опубликован на сайте политсилы.

Юлия Тимошенко - глава партии "Батькивщина", депутат парламента, экс-премьер-министр Украины

Сергей Тарута - депутат Верховной рады, экс-глава Донецкой областной государственной администрации

Валентин Наливайченко - экс-глава Службы безопасности Украины;

Сергей Соболев - депутат Верховной рады

Елена Кондратюк - депутат Верховной рады, секретарь комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики

Иван Кириленко - первый заместитель фракции "Батькивщина", депутат Рады

Андрей Кожемякин - бывший нардеп генерал-лейтенант

Григорий Немыря - депутат Рады

Сергей Власенко - председатель Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ

Валерий Дубиль - депутат Рады

В предвыборный список Батькивщины также вошли:

Абдуллин Александр

Крулько Иван

Лабунская Анжелика

Бондарев Константин

Цимбалюк Михаил

Данилов Виталий

Белькова Ольга

Кучеренко Алексей

Николаенко Андрей

Волынец Михаил

Пузийчук Андрей

Шкрум Алена

Кабаченко

Ивченко Вадим

Евтушок Сергей

Соколов Михаил

Лукашук Богдан

Ливинский Михаил

Черноиваненко Александр

Лубкивский Маркиян

Митрофанский Сергей

Рябчин Алексей

Гладий Василий

Куюмчан Мгер

Тихонов Николай

Бондарук Валерий

Кужель Александра

Радковский Олег

Тренкин Юрий

Курах Иван Ильич

Веригина Ирина

Слипченко Николай

Гогунская Екатерина

Олейник Виктор

Подгорный Сергей

Шустик Елена

Боднар-Петровская Ольга

Павловский Андрей

Томич Иван

Приходько Екатерина

Напомним, 10 июня на съезде партия "Батькивщина" представила первую пятерку из списка кандидатов на внеочередных выборах в Верховную раду. Тогда Тимошенко заявила, что после выборов готова к коалиции со "Слугой народа".

Отметим, сегодня был обнародован свежий рейтинг партий перед выборами. По данным опроса, в Верховную раду проходят пять партий. Партию Владимира Зеленского "Слуга народа" готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Партия "Оппозиционная платформа" может получить 10,4% голосов, "Европейская солидарность" - 7,9%, "Батькивщина" - 7,5%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 6,4%, что несколько выше, чем на начало июня (5,6%) однако в пределах погрешности.

Ранее сообщалось, что в составе "Батькивщины" на выборы пойдет партия "Основа" Сергея Таруты. Он заявлял, что речь идет об объединении "идеологических платформ" партий в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Кроме того, политсилы будут координировать и согласовывать свои действия при формировании совместной команды в общенациональном и мажоритарных округах.