"Батькивщина" провела акцию против повышению тарифов на газ возле администрации президента Украины

Сторонники партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и общественной организации "Центр защиты киевлян" провели акцию "Нет повышению тарифов на газ!" утром в среду возле администрации президента Украины в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" по состоянию на 10:00 на перекрестке улиц Банковая и Институтская было около 300 активистов. В руках они держат флаги с символикой "Батькивщины" и плакаты с лозунгами против повышения цен на газ.

Дорожное движение с обеих сторон проведения митинга перекрыто полицией.

Митинг начался в 9:00 и после полутора часа начал расходится после объявления о его завершении.

Территорию охраняет около 60 правоохранителей, столкновений между ними и протестующими не происходит.

Ранее лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала украинцев в среду, 24 октября, собраться у администрации президента Украины, а также возле областных государственных администраций с требованием отменить решение о повышении тарифов на газ.

Фракция "Батькивщина" также обратилась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с требованием созвать внеочередную сессию парламента для принятия постановления о моратории на повышение тарифов.

Как сообщалось, 19 октября Кабинет министров принял решение о повышении с 1 ноября цен на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%.

Ю.Тимошенко призвала президента Украины Петра Порошенко отменить данное решение Кабинета министров.