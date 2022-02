BBC вирвало з контексту слова Пристайка про вступ України до НАТО.

Британська телерадіокомпанія BBC вирвала з контексту слова посла України у Британії Вадима Пристайка про членство у Північноатлантичному альянсі (НАТО). Він нібито заявив, що Київ може розглянути відмову від вступу до Північноатлантичного альянсу, якщо це дозволить уникнути війни з Росією, але це не зовсім так.

Відповідне питання обговорювалося в інтерв'ю із журналістом Стівеном Ноланом, повідомляє BBC Radio 5 Live у Twitter. У поданій цитаті Пристайко сказав, що Україна може розглянути питання про те, щоб не вступати до НАТО, "тим більше, коли так погрожують".

"Цим шантажували і підштовхували до цього. І ви знаєте, ми іноді чуємо голоси з НАТО, що друзі, можливо, і правда", - сказав посол.

Після цього в Україні спалахнув скандал, на який довелося відреагувати Офісу президента та Міністерству закордонних справ. Хоча у повній цитаті Пристайко додав: "Питання, яке ставить собі ця нація з населенням 40 мільйонів людей: як ми виживемо, якщо вони прийдуть завтра? Ми розрядимо цю конкретну ситуацію, ми знову залишимося ніким не захищеними, жодними друзями, не будучи ні в якому союзі, коли всі довкола нас - всі наші сусіди - вже у організаціях".

Він також зазначив, що Росія вже межує з НАТО, тому вступ до Альянсу України мало що змінить. Кремлю не подобається те, що Україна стане дещо іншою, ніж Росія.

"І тому росіяни запитають Путіна: чи дійсно нами повинні керувати так, як ви? Можливо, ми можемо бути як українці і йти своїм шляхом. Це небезпечно не для народу чи країни Росії, а для конкретного режиму", - переконаний - .

На уточнююче питання, чи правильно журналіст зрозумів, що Україна може відмовитися від вступу до НАТО, посол наголосив, що цей намір закладено у Конституції країни. Проте дипломати "гнучкі у пошуку найкращого вирішення ситуації".

"Я хочу сказати, що ми виявляємо гнучкість, намагаючись знайти вихід. Якщо нам доведеться відмовитися від якихось серйозних поступок, ми можемо це зробити", - сказав він.

Виходить, що те, що BBC винесло в заголовок, Пристайко не говорив.

Крім того, у коментарі міжнародному інформагентству Reuters Пристайко також заперечив, що Україна може відмовитись від мети стати членом Північноатлантичного альянсу.

Зі свого боку, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров також нагадав, що прагнення України до НАТО та ЄС закріплено у Конституції країни.

Спікер Міністерства закордонних справ (МЗС) Олег Ніколенко у коментарі OBOZREVATEL також зазначив, що слова Пристайка були вирвані з контексту.

"Безумовно, заради миру та збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями. Водночас, посол справедливо зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але країна наразі не є членом цього чи іншого альянсу безпеки. Тому ключовим для нас стає питання гарантій безпеки", - пояснив представник міністерства.

Депутати з "Європейської Солідарності" обурені словами посла України у Великій Британії Пристайка про те, що Україна може відмовитися від НАТО. "Євросолідарність" вимагає від влади негайної реакції, а саме - відкликати посла та дезавуювати його заяви.