Бекешкина: на референдум пойдут сторонники НАТО - и будет 70% "за"

Если президент Петр Порошенко проведет сейчас референдум о вступлении в Североатлантический альянс, то украинцы поддержат этот шаг.

Такое мнение высказала директор Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива Ирина Бекешкина в комментарии корреспонденту "Укринформа".

"Заявление президента о референдуме - это правильное решение. Это способ определенного давления на наших западных партнеров: что Украина чувствует свою близость к НАТО и что НАТО надо более активно сотрудничать с Украиной", - сказала она.

"Потому что все социологические опросы показывают: если такой референдум состоится, он будет выигран. Причем с довольно солидным счетом", - заявила Бекешкина.

"Вступление Украины в НАТО сейчас поддерживает половина населения.

Приблизительно процентов тридцать не поддерживает. Но если говорить о референдуме, то там счет "за" - 75%, по нашим опросам", - добавила она.

По мнению социолога, те, кто против членства Украины в НАТО, на этот референдум просто не пойдут, а среди тех, кто пойдут, количество сторонников НАТО "зашкаливает за 90%, потому что они активные, с энтузиазмом пойдут и проголосуют".

В то же время Бекешкина напомнила, что реально вопрос членства в НАТО перед Украиной сейчас не стоит.

Это противоречит уставу альянса, объяснила она: Украина сейчас воюет, хотя официально идет АТО.

Да и если бы что-то изменилось в уставе, страны НАТО не достигли бы в этом вопросе консенсуса, который обязателен при принятии решения, добавила социолог.

"Но демонстрация позитивного отношения нашего населения к НАТО очень важна! Особенно по сравнению с тем, что почти все годы независимости Украины отношение нашего населения к членству в НАТО было негативным, люди отдавали предпочтение нейтральному статусу", - сказала она.

"Сейчас ситуация изменилась - и это демонстрация позиции украинских граждан! И это очень важно", - подчеркнула Бекешкина.

Ранее Порошенко в интервью немецкой газете "Berliner Morgenpost" заявил, что намерен провести референдум по вступлению Украины в альянс НАТО.

В конце декабря 2016 года "Деминициативы" и Центр Разумкова обнародовали данные, по которым если бы в ближайшее время состоялся референдум о вступлении Украины в НАТО, то в нем бы приняли участие 62% населения, среди которых 71% проголосовали бы позитивно.

Сентябрьский опрос Центра Разумкова, который не проводили на оккупированных территориях Украины, показывал, что за вступление в НАТО на референдуме проголосовали бы 44,3% граждан Украины, против вступления - 38,1%.

Аналогичные данные получила компания "Рейтинг": вступление в НАТО поддержали бы 44% украинцев, а против проголосовали бы лишь 27%, еще 11% не голосовали бы вообще. 18% опрошенных не смогли тогда ответить.