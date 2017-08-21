Беларусь подтвердила минскую встречу Волкера с Сурковым

Проведение встречи специального представителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова запланировано на сегодня, 21 августа, в Минске. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, сообщает белорусское информагентство БЕЛТА.

"Такая встреча готовится для проведения в закрытом для прессы режиме", - проинформировал Мирончик.

Ранее госдепартамент США сообщил, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России состоится в Минске 21 августа, планируется обсудить российско-украинские отношения.

Госдеп не называл имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков.а в Киев

Как сообщается, на встрече Волкера и Суркова будут обсуждаться, в том числе, и вопросы освобождения украинских политзаключенных.

23 августа спецпредставитель прилетит в Киев, чтобы присоединиться к мероприятиям с участием американского министра обороны США Джеймса Меттиса и обсудить дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

По материалам: Белта