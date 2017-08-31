Беларусь подтвердила пропажу 19-летнего сына украинского активиста на ее территории

По состоянию на сегодняшний день факт выезда Павла Гриба с территории Беларуси Госпогранкомитетом не зафиксирован.

Гражданин Украины Павел Гриб пересек государственную границу Беларуси 24 августа.

Об этом сообщил изданию БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

"Данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны погранслужбы Беларуси к данному лицу не было", - сказал Бычковский.

Отмечается, что официальный ответ Госпогранкомитета Беларуси направлен Госпогранслужбе Украины.

В комментарии Радио Свобода Бычковский также добавил, что по состоянию на сегодняшний день факт выезда Павла Гриба с территории Беларуси Госпогранкомитетом не зафиксирован.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении его 19-летнего сына - Павла Гриба. Он сообщил, что 24 августа его сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он отправился на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержании пропавшего 19-летнего украинца под стражей в спецучреждениях в этой стране.

"В случае его содержания в спецучреждениях на территории Российской Федерации, мы ожидаем скорейшего сообщения о месте содержания, причинах задержания, наличии адвоката для защиты его прав, как это предусмотрено статьей 13 Консульской конвенции с Российской Федерацией", - подчеркнул официальный представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

СМИ писали, что Павел Гриб может содержаться в Краснодаре в местном отделении ФСБ РФ.