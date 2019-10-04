Беларусь всегда будет надежным партнером Украины, - Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что всегда будет самым надежным партнером Украины. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую транслировали в эфире "112 Украина".

Лукашенко отметил, что Украина никогда не будет иметь проблем с Беларусью.

"Я хочу вас заверить, что никогда вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью вы никогда не будете иметь проблем. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. Если новая власть захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет", - сказал Александр Лукашенко.

Также он добавил, что Беларусь будет выполнять все, о чем договорится с Украиной.

"Я убежден в том, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться, я почему-то убежден, хотя имею отношения и связи, и переговоры с многими президентами Украины. Нам история предоставила такой шанс - договорившись, исполнить во благо наших народов. Я хочу вас заверить, что мы свято будем выполнять наши договоренности", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко 4 октября принимают участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси. Главы государств обсудят широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. Также планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

Напомним, первый форум регионов Украины и Беларуси состоялся в прошлом году, в нем принимали участие экс-президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь готова сыграть определенную роль в разрешении конфликта Донбассе.