Беленюк у Раді порушить тему щодо кількості чиновників у складі делегації на Олімпіаді

Олімпійський чемпіон Ігор у Токіо народний депутат Жан Беленюк планує порушити в парламенті тему надмірної, на його думку, присутності чиновників у складі української делегації на Іграх.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

"Я вже відповідні запити відправив до Мінспорту, щоб з'ясувати, яким чином так вийшло і чому спортсмени були поставлені в такі рамки. І сподіваюся, що і запит з приводу членів делегації і їхнього функціоналу безпосередньо на Іграх, чим вони займалися безпосередньо, які вони функціональні навантаження за собою несли. Тому ми будемо розбиратися на базі нашого комітету", - наголосив Беленюк.

Він також навів приклад керівника Федерації греко-римської боротьби Олега Сазонова, який не поїхав на Олімпіаду, щоб спортсмени мали більше тренерів, масажистів та лікарів.

"Наш президент федерації відмовився спеціально, тому що знає, в яких скрутних умовах зараз будуть проходити ці Ігри. І, звісно, не поставив свої якісь амбіції поперед того, що потребують безпосередньо спортсмени", - заявив олімпійський чемпіон.

Як повідомлялося, раніше стрибунка з жердиною Марина Килипко, яка посіла 5- те місце на Олімпіаді, заявила, що могла б виступити успішніше, якби поряд з нею особистий тренер, однак його не включили в список делегації від України.

Своєю чергою перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту олімпійський чемпіон Ігор у Токіо Жан Беленюк розповів, що у складі української делегації для участі в Олімпіаді поїхало багато функціонерів, натомість на кількість тренерів були встановлені обмеження.

Водночас міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в інтерв'ю ЗМІ пояснив, що за вимогами Міжнародного олімпійського комітету, на 100% спортсменів, які їдуть на Олімпіаду, у делегацію можна включати лише 50% персоналу: особистих тренерів, лікарів, масажистів, психологів. Федерація кожного виду спорту вирішує, хто увійде в ці списки.