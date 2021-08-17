Беленюк здобув звання "старший лейтенант", його нагородили пістолетом - Міноборони

Український борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпіади 2020 у Токіо і нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк 17 серпня здобув звання "старший лейтенант". Про це повідомляють на сайті Міноборони України.

Зі здобуттям чергового військового звання Беленюка привітав міністр оборони Андрій Таран. Він нагородив спортсмена заохочувальною відзнакою Міністерства оборони "Вогнепальна зброя" - пістолетом ПМ.

Зазначено, що 17 серпня в Міноборони відбулися урочисті збори армійських чемпіонів і призерів Олімпіади 2020.