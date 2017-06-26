Белковский призвал украинцев не переоценивать то, что Макрон похлопал по плечу Порошенко

На встрече с президентом Украины Петром Порошенко французский лидер Эммануэль Макрон фактически призвал соблюдать условия минских соглашений, так как других вариантов урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, по его мнению, сейчас не существует.

Так оценил в интервью киевскому изданию "Гордон" итоги встречи лидеров Франции и Украины российский политолог Станислав Белковский.

"Думаю, встреча Макрона с Порошенко была формальной. Никаких новых идей по урегулированию конфликта на Донбассе и о статусе Крыма не прозвучало. Президент Франции подтвердил позицию своей страны о том, что Россия - агрессор, Крым принадлежит Украине и так далее. Фактически он призвал следовать Минским соглашениям. На мой же взгляд, единственный конструктивный вариант - отказаться от "Минска" и сформулировать новую концепцию развития событий", - отметил Белковский.

По его мнению, не стоит переоценивать тот факт, что Макрон покровительственно похлопал по плечу Порошенко.

"Да, хорошо, что Макрон принял Порошенко и похлопал его по плечу, но переоценивать это событие с политической точки зрения не стоит. Пока что от Макрона мы услышали, что Минские соглашения не идеальны, но других вариантов на данный момент нет. Я считаю это утверждение ошибочным, так как "Минск" вообще не работает. Эти договоренности нужно отменять и заключать новые", - подчеркнул политолог.

Напомним, 26 июня в Париже президент Украины Петр Порошенко впервые встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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