Bellingcat: вербовщиком генерала СБУ Шайтанова оказался фигурант дела МН17

Генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого обвиняют в государственной измене, завербовал полковник Игорь Егоров, который оказался фигурантом дела о сбивании пассажирского самолета МН17 на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bellingcat.

Так, согласно проведенному расследованию, Игорь Егоров, еще до начала войны на Донбассе завербовал генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, оказался фигурантом дела сбивания самолета МН17.

Отмечается, что 14 апреля 2020 года СБУ объявила об аресте генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Установлено, что он был завербован полковником ФСБ Игорем Егоровым еще до начала войны на Донбассе. Шайтанов и Егоров организовали убийство Адама Осмаева, известного добровольца.

По информации журналистов, Егоров ранее имел позывной "Эльбрус" и в начале военных действий на Донбассе был направлен Россией на временно оккупированные территории для контроля над ситуацией и прекращения конфликтов между боевиками. Там было создано два штаба, один из которых, в Луганске, возглавлял "Эльбрус".

Группа, которая занимается расследованием сбития пассажирского самолета МН17 включила "Эльбруса" в список фигурантов дела, как одного из представителей российского военного командования.

Напомним, заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что подозреваемый в государственной измене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение не только на Адама Осмаева, но и министра внутренних дел Арсена Авакова.