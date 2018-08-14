Белый дом анонсировал визит советника Трампа по нацбезопасности в Украину

Джон Болтон посетит Украину на следующей неделе.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон намерен посетить Украину для встреч с властями.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Пресс-секретарь Белого дома Сара Гакаби Сандерс анонсировала визит в Украину советника Президента США по вопросам национальной безопасности, посла Джона Болтона", - сказано в нем.

Согласно сообщению, визит состоится на следующей неделе.

В рамках визита Болтон встретится с руководством Украины и украинскими чиновниками высокого уровня.

Как сообщалось, советник президента США Джон Болтон в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе подготовки встречи Трампа и Путина в Хельсинки поднял вопрос российского вмешательства в президентские выборы 2016 года и о российской аннексии Крыма.

"Президент Путин совершенно ясно выразил мне свою позицию, и мой ответ состоял в том, что мы согласимся друг с другом в том, что по Украине мы друг с другом не согласны", - сказал Болтон по итогам встречи с Путиным.