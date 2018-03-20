Белый дом обнародовал свою версию разговора Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп поздравил российского лидера с победой на выборах в РФ, которые состоялись в воскресенье, обсудил Северную Корею, а также двусторонние усилия по достижению "стратегической стабильности".

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, обнародованном по результатам разговора обоих лидеров во вторник, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом России Владимиром Путиным. Оба лидера обсудили состояние двусторонних отношений и решили продолжить диалог о взаимных приоритетах и вызовах национальной безопасности", - отмечается в документе, обнародованном на официальном сайте Белого дома. Читайте также: АР: Трамп хочет встретиться с Путиным - обсудить Украину и "гонку вооружений"

При этом отмечается, что Трамп "поздравил президента Путина с переизбранием 18 марта" и акцентировал на важности денуклеаризации Корейского полуострова. "Два лидера подтвердили необходимость того, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжали совместные усилия в контексте стратегической стабильности", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин обсудили также ситуацию в Украине и Сирии. При этом, по сообщениям СМИ, Трамп назвал разговор "очень хорошим" и выразил желание встретиться с Путиным в ближайшей перспективе.