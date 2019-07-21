Бердянск заклеен незаконной агитацией Слуги народа-СМИ Фото

В день выборов по всему Бердянску расклеены плакаты с партийным слоганом "Слуги народа" и её кандидата, сообщает Pro.berdyansk.biz.

Особо цинично такой агитационный мусор выглядит в сочетании со слоганом партии, обещающим "Сделать их 21 июля". Так что изгаженными остановки, заборами и стенами домов агитаторы Слуги народа точно "делают" бердянцев. Последний шанс политсилы и её кандидата заявить о себе, будет стоит целого дня работы дворникам и коммунальщикам, которые теперь должны будут убирать незаконную агитацию. Судя по качеству печати, обошёлся каждый такой плакат около 3 гривен. Трудно представить какая огромная сумма денег была выкинута на то чтобы прорекламировать партию и напомнить о кандидате.

Напомним, вчера агитаторов Слуги народа не остановил законодательный запрет на проведение агитации в день тишины. Во дворах на улице Европейской попались с поличным поклейщики агитационных плакатов "Слуги народа". При этом молодые люди заявили, что кураторы из штаба их послали выполнять задание, даже не проинформировав о возможных проблемах с законом.