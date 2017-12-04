Березюк: Повышение минимальной зарплаты должна презентовать экономика, а не президент

Глава парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что повышение минимальной заработной платы не должны презентовать президент или премьер- министр, а экономика. Об этом Березюк заявил в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина".

"Минимальную заработную плату не должен анонсировать президент или премьер- министр. Минимальная заработная плата - это расчетная вещь, но на самом деле ее должна представить экономика Украины, работодатель в своих отношениях с работником должны договариваться о минимальной заработной плате. Потому что от экономики, от доходов этих людей зависит эта минимальная заработная плата, а не подарок президента Украины", - заявил Березюк.

Глава фракции "Самопомич" также назвал просчетом повышение пенсий без повышения зарплат.

"Государство и правительство просчитались со своей псевдопенсионной реформой, а также подняв эти пенсии на 53, на 100, на 200 грн, только несколько процентов людей получили повышение пенсий на тысячу гривен и больше, ему не хватает этих денег, и дефицит Пенсионного фонда будет расти. Для этого надо было принять немедленное решение о повышении минимальной заработной платы для того, чтобы увеличить отчисления по ЕСВ и чтобы закрыть огромные дыру просчета Министерства финансов и Министерства социальной политики по повышению пенсионных выплат. То есть повысив выплаты, государству нечем платить", - заявил Березюк.

Как сообщалось, 4 декабря президент Петр Порошенко выступил за повышение в 2018 году минимальной зарплаты до 4100 грн. По мнению главы государства, за счет улучшения инвестиционного климата в текущем году украинской экономике должна быть под силу выплата минимальной заработной платы населению на уровне в 4100 грн, а не только в 3723 грн, которые уже заложены в госбюджет на следующий год.

Отметим, что с 1 января 2017 года минимальная заработная плата в Украине составляет 3200 грн.