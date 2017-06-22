Березюк прокомментировал появление президентских темников

Лидер фракции "Объединение "Самопомич " Олег Березюк назвал темники Администрации Президента деспотической ложью с мерзким манипуляциями.

Об этом сообщила корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

Олег Березюк отметил, что темники - это бессмысленные манипуляции, которые учитывают даже то, где лежать или стоять.

Я краем глаза видел. Темники у них всегда есть, потому что 90% людей, которые есть в БПП, не знают, о чем идет ни идеологически, ни конкретно. А на телевидение ходить надо. Вот здесь на Банковой сидят и им это все пишут, - добавил Олег Березюк.

По словам лидера партии "Объединение "Самопомич", он чувствует себя усталым, но останется на крыльце Администрации Президента до принятия соответствующего решения. Из-за погодных условий народные избранники намерены установить палатку.

Пока никаких заявлений от Администрации Президента не было, но голодающие их не ожидают. Единственное, к чему стремятся народные депутаты - прекращение издевательства над Львовом.

Напомним, что уже трое депутатов от "Самопомочи" объявили голодовку в знак протеста против мусорной блокады Львова. Первым начал голодать глава фракции "Самопомич" Олег Березюк. За ним во вторник объявили голодовку Оксана Сыроид и Тарас Пастух.

21 июня стало известно, что технологи из Администрации Президента подготовили очередную порцию темников для СМИ, как освещать последние события в стране, в частности встречу Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, голодовку депутата Олега Березюка и законопроект о Донбассе.

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