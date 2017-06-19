Березюк заявил, что будет ночевать под зданием Администрации президента и употреблять только воду

Председатель фракции "Самопомочи" Олег Березюк, который объявил голодовку, пообещал ночевать под зданием Администрацией президента и употреблять только воду. Об этом он заявил в комментарии "112 Украина".

"Президентская администрация это начала, она и должна это закончить, потому что премьер-министр выглядит зависимым от решений. И перестать издеваться над людьми во Львове... Они прекрасно знают, что делать. Этот план лежит год... Я здесь буду ночевать (под АП, - ред.). Я буду употреблять только воду. Дальше все зависит от президента Украины и премьер-министра", - сказал Березюк.

Он пояснил, что посетил Львов и решил, что больше так продолжаться не может.

"На прошлой неделе был во Львове, много ходил по улицам, слушал, смотрел, чувствовал. Так нельзя поступать с людьми. Если упадет Львов, они уничтожат Украину. А Львов терпелив, он всегда был первым, но защищать себя у Львова также не получается, потому что он тогда как-то выступает против государства, которое его уничтожает. Год разговоров, в том числе моих личных с президентом, несколько разговоров, несколько разговоров с премьер- министром, несколько попыток, но эти попытки были фейками... Как врач, я походил, как человек, я посмотрел, как народный депутат, я обязан что-то делать. За год я увидел деспотичную власть, которая глуха. Если страдают львовяне, пострадает и Украина. Если страдают львовяне, я также буду страдать", - отметил председатель парламентской фракции.

Как сообщалось ранее, сегодня на согласительном совете Олег Березюк объявил голодовку и покинул заседание. Отметим, председатель парламентской фракции ничего не сказал о мусорной проблеме. Вместе с тем сегодня стало известно, что власти Львова снова попросили Кабмин и президента Украины Петра Порошенко ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за мусора, который не вывозят.

Как известно, проблему львовского мусора обострил пожар на Грибовической свалке в мае 2016 года, после которого на полигон прекратили отгружать отходы. Львовские власти пытались договориться о вывозе мусора в другие регионы, но натолкнулись на протесты их жителей. Из-за ситуации с мусором деятельность городского головы подвергалась критике со стороны президента и премьера. В частности, Петр Порошенко говорил, что Садовый "за два с половиной мэрских срока не смог решить острейший коммунальный вопрос и буквально засыпал мусором самый красивый европейский город Украины".

В конце мая львовским коммунальщикам пришлось убирать с улицы Кондукторской импровизированную баррикаду из мусора. Ее соорудили недовольные жители города. Протестовали накануне 28 мая, когда исполнился год с момента катастрофы на Грибовичской свалке.