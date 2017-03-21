Березюк заявляет о давлении властей на парторганизации "Самопомочи" в регионах

Лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк призывает власть прекратить давление на одноименное всеукраинское объединение.

"Мы просим вас остановится... мы маленькая политическая партия, но отстаиваем интересы людей и будем всегда с ними. Источником власти в этой стране является народ, а не олигархическая клика", - сказал О.Березюк на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Он сообщил, что представители власти оказывают давление на партийные организации "Самопомочи" в различных областях страны. "Власть толкают на путь предыдущей власти Януковича. Она успешно идет в это "небытие", - сказал лидер парламентской фракции.