Бессмертный призвал Зеленского сняться с выборов

Кандидат в президенты Роман Бессмертный призвал своего оппонента Владимира Зеленского отказаться от участия в выборах.

По мнению политика, кандидат Зеленский - это позор для украинской нации. Бессмертный раскритиковал предвыборную агитацию Зеленского, отметив, что она начисто лишена конструктивных планов.

"Сейчас нам с билбордов обещают, что "все будет зашибись". Этот мат нельзя ставить на билборды… что после этого должно твориться в головах у людей. Где дискуссии о развитии, где дебаты касательно предвыборных программ, где битва идеологий? Ага, зашибись…", - высказался Бессмертный. По материалам: Главком

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